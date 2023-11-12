Встреча Зеленского и Си Цзиньпина: в Офисе Президента рассказали, состоится ли она

Президент Украины Владимир Зеленский строит дипломатические отношения с разными государствами и иногда встречается с лидерами этих стран для закрепления достигнутого результата. В Офисе Президента рассказали, что он хотел бы наладить отношения с представителями Глобального Юга.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью Натальи Мосейчук рассказал, что считает очень важным, чтобы состоялась встреча президента Китая Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, в этом направлении идет работа.

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Нужны встречи со странами Глобального Юга

Ермак подчеркнул, что есть задача от Зеленского, чтобы команда МИД и Офис Президента сделали все необходимое, чтобы в ближайшее время у нашего президента были личные встречи с лидерами Глобального Юга. Речь идет, в частности, о Китае, Индии и Бразилии.

Очень важно, чтобы в конце концов состоялись визиты нашего президента в эти страны, потому что визиты Зеленского дают сильный толчок для развития отношений и изменения отношения.

– заметил глава Офиса Президента.

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