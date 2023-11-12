Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів, що вважає дуже важливим, щоб відбулась зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна та українського лідера Володимира Зеленського. За його словами, у цьому напрямку ведеться робота.

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Потрібні зустрічі з країнами Глобального Півдня

Єрмак наголосив, що є завдання від Зеленського, щоб команда МЗС та Офіс Президента зробили все необхідне, щоб найближчим часом наш президент мав особисті зустрічі з лідерами Глобального Півдня. Мовиться зокрема й про Китай, Індію та Бразилію.

Дуже важливо, щоб врешті-решт відбулися візити нашого президента до цих країн тому, що візити Зеленського дають сильний поштовх для розвитку відносин і зміни ставлення,

– зауважив голова Офісу Президента.

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