В Европе не верят, что встреча Трампа и Зеленского будет полезной, – Bloomberg

8 июля в рамках саммита НАТО в Анкаре Владимир Зеленский и Дональд Трамп должны провести двустороннюю встречу. В Европе считают, что она вряд ли будет результативной.

Перед встречей с Трампом Зеленский находится в хорошем настроении. И у него есть для этого веские основания, отмечает Bloomberg.

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Чего стоит ожидать от встречи Трампа и Зеленского 8 июля?

В последние месяцы Украине удалось переломить ситуацию в войне в свою пользу. Дальнобойные удары по российским НПЗ и по Крыму наносят Кремлю колоссальные убытки, а фронт остается более или менее стабильным.

Отношение Трампа к Украине также могло измениться. В прошлом году во время громкого спора в Белом доме он сказал Зеленскому, что у него "нет козырей". Однако уже в прошлом месяце политик заявил журналистам, что украинский президент "достаточно хорошо" противостоит России.

Несмотря на это, европейские союзники не ожидают значительных результатов от переговоров Трампа и Зеленского.

Они признают, что успехи Украины в применении дронов укрепили ее позиции на переговорах. Однако из-за непредсказуемости президента США нет гарантий, что встреча политиков завершится положительно.

Европейские чиновники не ждут, что Трамп существенно усилит давление на Россию – ни посредством новых санкций, ни посредством возобновления масштабной военной помощи Украине.

Отметим, что Дональд Трамп уже прибыл в Анкару, где успел сделать несколько заявлений об Украине. В частности, президент США рассказал, что накануне провел длительную беседу с Путиным, а затем позвонил Зеленскому. По словам политика, оба президента якобы хотят заключить соглашение.