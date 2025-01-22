Встреча Зеленского и Трампа: президенты Украины и США высказали свое видение
Ранее сотрудничество команд Зеленского и Трампа было направлено на техническую подготовку дальнейших шагов. Сейчас продолжается работа, после завершения которой будет организована встреча.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на разговор Владимира Зеленского с представителями Международной медиарады. Он отметил, что пока конкретная дата встречи еще не определена.
Смотрите также "Похоже на объявление войны": как Трамп начинает править и что западные СМИ пишут о "золотой эре"
Что известно о возможной встрече президентов
По словам президента Украины, команды обеих сторон занимались организацией встречи, и сейчас этот процесс продолжается.
Думаю, вы знаете, что юридически до инаугурации никто не хотел иметь каких-то очень конкретных шагов относительно будущих планов, видения и тому подобное,
– сказал Зеленский.
Было проведено несколько разговоров и встреч, которые имели ознакомительный характер, были "атмосферными". Во время них обсуждалась текущая ситуация и ожидания относительно дальнейших действий России.
Лидер США также не рассказал о дате встречи с Зеленским, но отметил – украинский президент решительно стремится к миру.
Однако, по словам американского президента, он не уверен в намерениях Путина, а для достижения мира необходимо желание обеих сторон.
К слову, Трамп также заявил, что готов встретиться с президентом России в любое время, поэтому вскоре поговорит с ним. Если же Путин откажется от переговоров по урегулированию войны, существует возможность введения новых санкций против России.