Какой будет встреча Зеленского с Трампом: украинский президент рассказал о своих ожиданиях

Президент Владимир Зеленский рассказал, какой бы он хотел видеть встречу с лидером США Дональдом Трампом. А также отметил, что они обсуждали этот вопрос во время телефонного разговора.

По словам Зеленского, этот разговор состоялся в период избирательной кампании в Соединенных Штатах. Об этом президент рассказал в своем интервью для Associated Press, передает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Что рассказал Зеленский о предстоящей встрече с Трампом

Зеленский отметил, что его встречи с Трампом хочет "вся Европа". Он также добавляет, что все хотят, чтобы у него и президента США было общее видение быстрого окончания войны.

Обязательно у нас будет встреча и мы будем проговаривать все пункты, все шаги, которые нам нужно сделать, чтобы закончить войну,

– говорит Зеленский.

Украинский глава государства объясняет, что хотел бы, чтобы встреча с Трампом состоялась именно так. После этого президент рассматривает возможность разговора с "русскими". Зеленский говорит, что за столом переговоров должны быть Соединенные Штаты, Украина и "русские, ведь они воюют против нас".

В то же время украинский глава государства добавляет, что хотел бы "услышать Европу", ведь европейские страны оказывают помощь Украине, а само государство в будущем стремится стать членом Европейского Союза.

Кроме этого, он отмечает, что российско-украинская война продолжается на европейском континенте. По мнению Зеленского, такие переговоры были бы справедливыми и действенными.