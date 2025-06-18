Зеленский и Трамп все же могут встретиться: СМИ предположили дату

Украинский и американский президенты должны были встретиться на саммите G7, но Трамп покинул мероприятие досрочно. Впрочем, источники "Радио Свобода" утверждают, что встреча может состояться уже до конца июня.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Когда могут встретиться Зеленский и Трамп

Вероятно, это произойдет на саммите НАТО в Гааге. Он запланирован на 24 – 25 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации собеседников "Радио Свобода", примет участие в рабочем ужине лидеров 24 июня. Предварительно, на нем будет и Дональд Трамп. К заседанию собственно саммита президент Украины не будет приобщаться, нет также в планах и встречи Совета Украина – НАТО на уровне лидеров,

– говорится в заметке.

Зеленский выступит на Форуме оборонных индустрий.

Скорее всего, в коммюнике саммита НАТО не будут упоминать Украину. Зато Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Впрочем, коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.