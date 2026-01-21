Встретятся ли Трамп и Зеленский: что говорят в кулуарах Давоса
- Дональд Трамп заявил о желании встретиться с Владимиром Зеленским в Давосе. Хотя Зеленский не поехал на Всемирный экономический форум.
- Ведущая 24 Канала Андриана Кучер рассказала, что говорят в кулуарах Давоса о встрече обоих президентов и мирных переговорах. Есть интересные детали.
Дональд Трамп заявил, что хочет встретиться с Владимиром Зеленским в Давосе. Проблема в том, что президент Украины сейчас не находится в Давосе, но есть нюансы.
Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, встреча Зеленского и Трампа в Давосе официально не подтверждена. Но уже есть определенные сигналы, чего ожидать дальше.
Смотрите также Властелин хаоса: как Трамп год разрушал мир, узурпировал Америку и скандалил с Зеленским
Состоится ли встреча Трампа и Зеленского?
Представители украинской команды в частных разговорах дали определенные "позитивные сигналы" о встрече. При этом официально пока нет подтверждения, что все состоится.
Обратите внимание! Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Давос из-за сложной ситуации в энергетике, которую нужно координировать. Также он намекнул, что приедет на встречу, если будет конструктив по соглашению о послевоенном восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов и соглашения о гарантиях безопасности.
По словам Кучер, в частных разговорах чиновники уверяли, что США предлагают действительно "хорошие гарантии безопасности" в отношении Украины. Но до сих пор нет согласия по территориальному вопросу.
Складывается впечатление, что Владимир Зеленский может посетить Давос. Напомню, что сегодня – не последний день Всемирного экономического форума. Если украинский лидер не успеет, то теоретически такая встреча может состояться и завтра. Пресса сообщала, что Трамп именно завтра будет покидать Давос,
– отметила Кучер.
Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: коротко
- Президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января. Он заявил, что собирается встретиться с Зеленским в ближайшее время.
- По мнению Трампа, диктатор Путин хочет подписать мирное соглашение. Он также верит, что и Зеленский хочет прекратить войну.
- Издание Axios сообщало, что Зеленский отправляется в Давос. Их встреча с Трампом может состояться 22 января около полудня. Параллельно Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу к Путину. Обе встречи будут касаться мирного плана. При этом в Офисе Президента заявили, что Зеленский сейчас находится в Киеве.