"Посмотрим, что будет": Трамп сделал заявление после переговоров с Зеленским
- Дональд Трамп провел "очень хорошие" переговоры с Владимиром Зеленским в Давосе, обсуждая окончание войны.
- Трамп также отметил, что завтра запланирована встреча представителей США с Путиным в Москве.
В четверг, 22 января, Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе. Американский лидер назвал переговоры с президентом Украины "очень хорошими"
Об этом сообщает Sky News.
Читайте также Все упирается в один вопрос: эксклюзивные детали из Давоса о встрече Трампа и Зеленского
Как прошла встреча президентов?
Дональд Трамп появился перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским. Журналисты спросили у президента США, есть ли шанс заключить сделку сегодня.
Посмотрим, что будет. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра (23 января, – 24 Канал), и мы встретимся с Путиным,
– добавил Трамп.
Стоит отметить, что речь идет о встрече Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным.
Президент США подчеркнул, что его встреча с Владимиром Зеленским была очень хорошей и "все хотят, чтобы война закончилась".
Мы надеемся, что она кончится. Многие умирают. Думаю, встреча с Зеленским прошла хорошо. Процесс продолжается,
– подытожил он.
Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.
Что известно о форуме в Давосе?
В Давосе с 19 по 23 января продолжается Всемирный экономический форум. В нем принимают участие более 130 стран. Среди них – 65 глав государств и правительств; около 850 руководителей различных компаний мира.
Ранее Зеленский сообщал, что вряд ли прибудет на форум в Давосе из-за массированной российской атаки. Однако вчера, 21 января, Трамп заявил, что он встретится с украинским президентом.
В Давосе Дональд Трамп подписал устав Совета мира. Это придало ему статус международной организации. По словам Трампа, все участники Совета мира являются "звездами" и "друзьями" США, которые играют важную роль в международном диалоге.