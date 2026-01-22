"Посмотрим, что будет": Трамп сделал заявление после переговоров с Зеленским

В четверг, 22 января, Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским в Давосе. Американский лидер назвал переговоры с президентом Украины "очень хорошими"

Об этом сообщает Sky News.

Как прошла встреча президентов?

Дональд Трамп появился перед камерами после встречи с Владимиром Зеленским. Журналисты спросили у президента США, есть ли шанс заключить сделку сегодня.

Посмотрим, что будет. Мы встречаемся с Россией, это произойдет завтра (23 января, – 24 Канал), и мы встретимся с Путиным,

– добавил Трамп.

Стоит отметить, что речь идет о встрече Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным.

Президент США подчеркнул, что его встреча с Владимиром Зеленским была очень хорошей и "все хотят, чтобы война закончилась".

Мы надеемся, что она кончится. Многие умирают. Думаю, встреча с Зеленским прошла хорошо. Процесс продолжается,

– подытожил он.

Трамп также сообщил журналистам, что они не обсуждали вступление Зеленского в Совет мира.

Что известно о форуме в Давосе?