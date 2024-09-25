У Трампа заявили, что не планировали встречаться с Зеленским, – AP

Сейчас президент Украины находится с визитом в США, где, как стало известно 19 сентября, должен пообщаться с американскими политиками, среди которых Джо Байден, Камала Харрис и Дональд Трамп. Впрочем, в команде последнего заявили, что такой встречи не планировали.

Поэтому, похоже, Трамп не собирается общаться с Зеленским. Об этом пишет издание AP.

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Никакой встречи между Зеленским и Трампом не запланировано

О том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не встретится с Владимиром Зеленским заявил представитель кампании политика во вторник, 24 сентября.

По словам чиновника, который говорил на условиях анонимности, между ними не было запланировано никакой встречи, несмотря на заявление украинских официальных лиц на прошлой неделе о том, что Зеленский планировал встретиться с бывшим президентом,

– пишет AP.

Напомним, что Трамп уже успел сделать возмутительное заявление относительно визита президента Владимира Зеленского в Нью-Йорк. Американский политик назвал главу Украины "лучшим продавцом в истории", намекая на то, что он после каждой поездки в Штаты возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Тем временем президент Зеленский призывает партнеров продолжать укреплять ВСУ. Он также считает, что война России против Украины "ближе к завершению", чем многие думают.