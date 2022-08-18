Эрдоган отправился во Львов, где должен встретиться с Зеленским и Гутерришем

Президент Турции Реджеп Эрдоган отправился во Львов на встречу с Владимиром Зеленским и Генсеком ООН Антониу Гутерришем. Турецкий лидер хочет говорить о дипломатических возможностях прекращения войны.

Сначала президенты Украины и Турции во Львове проведут двусторонние переговоры. После этого состоится трехсторонняя встреча с участием Генсека ООН.

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О чем будут говорить Эрдоган, Зеленский в Гутерриш

По прибытии во Львов Реджеп Эрдоган встретится с Владимиром Зеленским во Дворце Потоцких. Там лидеры обсудят отношения двух стран и стратегическое партнерство.

После этих переговоров состоится трехсторонняя встреча с участием Эрдогана, Зеленского и Гутерриша. В ходе нее будут обсуждать дипломатические пути для прекращения войны, усилив механизм, позволивший достичь соглашения об экспорте зерна.

Генсек ООН уже во Львове

Антониу Гутерриш прибыл во Львов еще 17 августа. После встреч с Зеленским и Эрдоганом Генсек ООН отправится в Одессу. Там Гутерриш посетит порт, чтобы своими глазами увидеть, как работает "зерновое соглашение".

В то же время на фоне его визита россия анонсировала обстрелы Запорожской АЭС. В российском минобороны цинично заявили, что якобы Украина "готовит" провокации на время визита Генсека ООН и хочет создать ядерную катастрофу. Такие слова могут означать только подготовку обстрелов со стороны россии.

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