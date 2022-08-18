Спершу президенти України та Туреччини у Львові проведуть двосторонні переговори. Після цього відбудеться тристороння зустріч за участю Генсека ООН.

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Про що говоритимуть Ердоган, Зеленський у Гутерреш

По прибуттю до Львова Реджеп Ердоган зустрінеться з Володимиром Зеленським у Палаці Потоцьких. Там лідери обговорять відносини двох країн й стратегічне партнерство.

Після цих переговорів відбудеться тристороння зустріч за участю Ердогана, Зеленського і Гутерреша. Під час неї будуть обговорювати дипломатичні шляхи для припинення війни, посиливши механізм, який дозволив досягти угоди про експорт зерна.

Генсек ООН уже у Львові

Антоніу Гутерреш прибув до Львова ще 17 серпня. Після зустрічей з Зеленським та Ердоганом Генсек ООН поїде до Одеси. Там Гутерреш відвідає порт, щоб на власні очі побачити, як працює "зернова угода".

Водночас на тлі його візиту росія анонсувала обстріли Запорізької АЕС. У російському міноборони цинічно заявили, що нібито Україна "готує" провокації на час візиту Генсека ООН й хоче нібито створити ядерну катастрофу. Такі слова можуть означати лише підготовку обстрілів з боку росії.

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