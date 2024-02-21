Зеленский может встретиться с Эрдоганом: когда это произойдет

21 февраля 2024, 18:21
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Источник:

TRT World

Лидеры Украины и Турции могут провести встречу. Речь идет о том, что это может произойти в ближайшее время.

О вероятной встрече Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана заявил премьер-министр Албании Эди Рама.

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Что известно о встрече лидеров двух стран

Рама сообщил Эрдогану, что в ближайшие дни проведут встречу на высоком уровне с президентом Зеленским. Это произойдет в рамках саммита стран Юго-Восточной Европы.

Он также позаботился о том, чтобы лидер Турции тоже был приглашен на этот саммит для встречи с украинским президентом.

"Хотя у него очень насыщенная повестка дня, он принял это приглашение", – добавил премьер Албании.

Визит Путина в Турцию отложили: основное

  • Владимир Путин намеревался лететь в Турцию. Российский диктатор должен был встретиться с Реджепом Эрдоганом еще 12 февраля.
  • Однако впоследствии СМИ страны-агрессора сообщили, что визит Владимира Путина в Турцию отложили.
  • Журналистка турецкого издания Hürriyet Ханде Фират объяснила, что визит российского диктатора в Турцию перенесли на более поздний срок. Впоследствии кремлевские СМИ со ссылкой на анонимные источники подтвердили информацию о переносе поездки.
  • Некоторые российские медиа сообщили, что Путин якобы поедет туда в конце апреля или в начале мая.
  • По состоянию на 7 февраля рупор Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка встречи российского диктатора с турецким лидером якобы продолжается.
  • По предварительным данным приспешника главы Кремля, президент страны-агрессора может поехать в Турцию в апреле 2024 года.

Автор: Ірина Марціяш