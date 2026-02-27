Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.

Разговор Зеленского с Климкиным: что известно?

Сегодня, 27 февраля, состоялась встреча Зеленского с экс-министром МИД Украины Павлом Климкиным.

К слову, Павел Климкин возглавлял украинскую дипломатию при каденции Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. В 2020 году совместно с Русланом Рябошапко и Александром Данилюком основал Центр национальной устойчивости и развития.

Глава государства сообщил, что во время встречи обсуждались текущие вызовы в сфере внешней политики и возможные решения для укрепления позиции Украины на международной арене.

Кроме того, лидер предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере дипломатической деятельности.

Зеленский выразил благодарность дипломату за активную работу в интересах государства.

Что известно об отношениях Зеленского и Климкина?