Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

Дивіться також "Обговорити усі питання": Зеленський запросив Фіцо до Києва

Розмова Зеленського із Клімкіним: що відомо?

Сьогодні, 27 лютого, відбулась зустріч Зеленського із ексміністром МЗС України Павлом Клімкіним.

До слова, Павло Клімкін очолював українську дипломатію за каденції Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік. У 2020 році спільно із Русланом Рябошапко та Олександром Данилюком заснував Центр національної стійкості та розвитку.

Глава держави повідомив, що під час зустрічі обговорювались поточні виклики у сфері зовнішньої політики та можливі рішення для зміцнення позиції України на міжнародній арені.

Крім того, лідер запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої співпраці, зокрема у сфері дипломатичної діяльності.

Зеленський висловив подяку дипломату за активну роботу на користь держави.

Що відомо про відносини Зеленського та Клімкіна?