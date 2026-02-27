Про це глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.
Розмова Зеленського із Клімкіним: що відомо?
Сьогодні, 27 лютого, відбулась зустріч Зеленського із ексміністром МЗС України Павлом Клімкіним.
До слова, Павло Клімкін очолював українську дипломатію за каденції Петра Порошенка з 2014 по 2019 рік. У 2020 році спільно із Русланом Рябошапко та Олександром Данилюком заснував Центр національної стійкості та розвитку.
Глава держави повідомив, що під час зустрічі обговорювались поточні виклики у сфері зовнішньої політики та можливі рішення для зміцнення позиції України на міжнародній арені.
Крім того, лідер запропонував Клімкіну кілька напрямів можливої подальшої співпраці, зокрема у сфері дипломатичної діяльності.
Зеленський висловив подяку дипломату за активну роботу на користь держави.
Що відомо про відносини Зеленського та Клімкіна?
Нагадаємо, Клімкін залишив посаду очільника МЗС, коли до влади прийшов Володимир Зеленський. Павло обґрунтував своє рішення тим, що з новим президентом прийшла нова команда.
30 травня 2019 року Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо звільнення Клімкіна з посади, однак Рада двічі голосувала проти такої ініціативи президента.
Згодом Клімкін, не порадившись із Зеленським, відповів на ноту Росії щодо 24 полонених українських моряків. За це глава держави розкритикував дії дипломата.
Крім того, Зеленський заявив про намір притягнути очільника МЗС до дисциплінарної відповідальності.