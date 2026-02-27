Зеленский неожиданно встретился с Климкиным: о чем говорили
- Владимир Зеленский встретился с Павлом Климкиным для обсуждения внешнеполитической ситуации и шагов для укрепления государства на международной арене.
- Зеленский предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего сотрудничества в сфере дипломатической деятельности.
В пятницу, 27 февраля, Владимир Зеленский встретился с дипломатом Павлом Климкиным. Они обсудили внешнеполитическую ситуацию и шаги для усиления государства на международной арене.
Об этом глава государства сообщил в своем телеграм-канале.
Смотрите также "Обсудить все вопросы": Зеленский пригласил Фицо в Киев
Разговор Зеленского с Климкиным: что известно?
Сегодня, 27 февраля, состоялась встреча Зеленского с экс-министром МИД Украины Павлом Климкиным.
К слову, Павел Климкин возглавлял украинскую дипломатию при каденции Петра Порошенко с 2014 по 2019 год. В 2020 году совместно с Русланом Рябошапко и Александром Данилюком основал Центр национальной устойчивости и развития.
Глава государства сообщил, что во время встречи обсуждались текущие вызовы в сфере внешней политики и возможные решения для укрепления позиции Украины на международной арене.
Кроме того, лидер предложил Климкину несколько направлений возможного дальнейшего сотрудничества, в частности в сфере дипломатической деятельности.
Зеленский выразил благодарность дипломату за активную работу в интересах государства.
Что известно об отношениях Зеленского и Климкина?
Напомним, Климкин покинул пост главы МИД, когда к власти пришел Владимир Зеленский. Павел обосновал свое решение тем, что с новым президентом пришла новая команда.
30 мая 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина с должности, однако Рада дважды голосовала против такой инициативы президента.
Впоследствии Климкин, не посоветовавшись с Зеленским, ответил на ноту России относительно 24 пленных украинских моряков. За это глава государства раскритиковал действия дипломата.
Кроме того, Зеленский заявил о намерении привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности.