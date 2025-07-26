Россия затягивает проведение встречи Зеленского и Путина, чтобы выиграть время, – ISW

Российские чиновники продолжают затягивать проведение переговоров на высшем уровне между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным, несмотря на призывы США к такой встрече.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Состоится ли встреча Зеленского и Путина?

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 25 июля заявил, что встреча между Зеленским и Путиным остается маловероятной и отметил, что Россия и Украина должны сначала наработать договоренности "путем экспертной работы".

В то же время президент США Дональд Трамп сказал журналистам, что встреча Путина и Зеленского "состоится" и должна была бы состояться "еще три месяца назад".

Стоит отметить, что российские чиновники уже неоднократно откладывали встречу лидеров двух стран и отказывались от конструктивных переговоров по конкретным шагам для завершения войны.

Институт изучения войны (ISW) продолжает оценивать, что Россия лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы выиграть время для продвижения на поле боя и получить уступки от Украины и Запада – в отличие от неизменной готовности Украины к переговорам о прекращении войны,

– подытожили аналитики.

Напомним, 25 июля президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что на этой неделе он планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, чтобы обсудить возможность проведения встречи четырех лидеров включая Зеленского.