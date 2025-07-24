Главный консультант "Национального института стратегических исследований" Иван Ус отметил в разговоре с 24 Каналом, с какой целью Киев поднимает вопрос встречи руководителей Украины и России. Отметим, что во время переговоров в Стамбуле Киев и Москва договорились о гуманитарном обмене пленными по формуле "1200 на 1200".

К теме Украина предложила провести встречу Путина и Зеленского: Умеров назвал дату

Какие силы в России недовольны тем, как воюют оккупанты?

Главный консультант "Национального института стратегических исследований" заметил, что призыв Украины к встрече Зеленского и Путина направлен на две целевые аудитории:

Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать ему, что глава Кремля избегает встречи и не готов прямо разговаривать с Зеленским;

российское общество, а точнее на так называемое z-сообщество, которое требует продолжения войны против Украины.

В Украине понимают, по его мнению, что встреча Зеленского и Путина для этого сообщества неприемлема, потому что они намерены уничтожить Украину. А здесь их лидер будет проводить встречи с украинским президентом.

Это подрывает устои и может спровоцировать определенные беспорядки в российском обществе, почва для которых уже есть,

– уверен Ус.

Более того, Евгений Пригожин еще в 2023 году, когда попытался устроить переворот, продемонстрировал, что в российском обществе существует запрос на силовую смену власти.

Потому что в России есть достаточно людей, которые, по его словам, считают, что российская армия очень плохо воюет, и поэтому надо многое менять, в частности, даже руководителя государства. Это несмотря на то, что в российском обществе существует тотальный контроль, чтобы ни в коем случае ничего подобного не произошло.

Соответственно гипотетическая встреча Зеленского и Путина может подлить масла в пламя z-сообщества, которое будет вопить, что Путин их предал. И от просто слов этот процесс может дойти до чего-то более серьезного,

– подчеркнул Иван Ус.

Потому что в российском обществе существуют противоречия внутри групп, поддерживающих войну с Украиной, в частности, из-за уменьшения количества денег, которые выделяются российской властью на проведение боевых действий. Соответственно, добавил главный консультант "Национального института стратегических исследований", борьба между ними обостряется, и в дальнейшем количество конфликтов будет расти.

Напомним, что Владимир Зеленский готов "хоть завтра" встретиться с Владимиром Путиным, чтобы обсудить окончание войны России против Украины. Это "активное и длительное предложение", которое может начать действовать в любой момент.

В то же время глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский на вопрос о возможности встречи Зеленского и Путина сказал, что общение лидеров России и Украины "должно поставить точку". И для проведения такой встречи нужно подготовить условия соглашения и понять, что "на ней обсуждать".