Зеленский готов встретиться с Путиным "хоть завтра", – МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский готов "хоть завтра" встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы обсудить окончание войны России против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление представителя МИД Георгия Тихого после переговоров в Стамбуле.

Читайте также Третий этап переговоров Украины и России в Стамбуле: все, что известно о переговорах 23 июля

Когда может состояться встреча Зеленского и Путина?

У Георгия Тихого спросили, существует ли дедлайн в предложении Владимира Зеленского провести встречу с Владимиром Путиным.

В ответ спикер МИД объяснил, что речь идет об "активном и длительном предложении", которое может начать действовать в любой момент.

Если Путин завтра выйдет и скажет, я хочу встретиться с Зеленским, президент Зеленский будет готов с ним встретиться завтра. Почему мы настаиваем на встрече лидеров? Потому что, очевидно, мы понимаем, что в России – один человек, который принимает решения. И если мы хотим большое решение по прекращению огня и другие решения – нам нужен этот человек в комнате. Почему это так сложно встретиться и начать разговаривать. Я думаю, что это открытый вопрос и надо его переадресовать Кремлю,

– подчеркнул Тихий.

Представитель МИД также напомнил, что во время переговоров в Стамбуле украинская делегация была представлена на более высоком уровне, чем российская.

Это СНБО. Это более высокий уровень, чем российская сторона. И причина этого в том, что Украина пытается использовать любые малейшие возможности, чтобы продвинуться. Даже если это решение гуманитарных вопросов. Мы стараемся это сделать, потому что это касается наших людей, наших пленных, которые все еще находятся в плену,

– подытожил Георгий Тихий.

Напомним, 23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд прямых переговоров между Россией и Украиной. Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

В ответ на предложение глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что для проведения такой встречи нужно проработать условия соглашения и понять, что "на этой ней обсуждать".