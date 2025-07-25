По-другому не получится, – Зеленский ответил, возможна ли его личная встреча с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что его личная встреча с президентом России Владимиром Путиным нужна для окончания войны. Иначе не получится закончить войну, которую начала страна-агрессор против нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова президента Украины во время встречи с журналистами.

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Что сказал Зеленский о встрече с Путиным?

Владимир Зеленский отметил, что Украине нужно окончание войны. Это, вероятно, может начаться с встречи лидеров, в частности президентов Украины и России.

По-другому с ними не получится. Нужна адженда такой встречи – встречи на уровне лидеров. Вопрос в том, что мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они (россияне – 24 Канал) сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи,

– сказал украинский лидер.

Глава государства также выразил мнение, что прийти к разговорам об этой встрече удалось с некоторыми шагами на территории России, некоторыми операциями.

"Много вещей, кроме переговорных процессов, диалога, дипломатии, много вещей еще произошло на их территории. Вы видели это", – объяснил Зеленский.

К слову, ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий подтверждал, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным "хоть завтра" для обсуждения окончания войны. Тихий подчеркнул, что решение о прекращении огня в нашем государстве требует участия именно главы Кремля.