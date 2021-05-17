Встреча Зеленского с Путиным – опасна для Украины, – Бессмертный
Вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время равна нулю. К тому же такой двусторонний разговор является опасным для Украины.
Источник:24 канал
В частности, если проанализировать все то, что декларирует Кремль. Такое мнение высказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.
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Кремлю важно оставить Украину один на один, – Бессмертный
Он пояснил, в настоящее время на Ближнем Востоке фактически начат новый этап арабо-израильской войны. Поэтому силы США и европейских лидеров будут сосредоточены там, и в ближайшее время туда будет втянуто все мировое сообщество.
По словам дипломата, в этом конфликте не найдется быстрой развязки. Поэтому для Кремля важно продержать эту паузу и оставить Украину один на один.
Если проанализировать стороны, диспозицию и декларируемое Кремлем, можно сказать, что эта встреча (Путина и Зеленского – 24 канал) для Киева является даже опасной,
– отметил Роман Бессмертный.
По словам бывшего участника ТКГ, украинским властям сейчас надо сосредоточиться на восстановлении контактов с Парижем, Берлином, Вашингтоном и Лондоном. Ведь может быть так, что Кремль вообще будет готов к широкомасштабной агрессии против Украины.
"И в этот момент, когда киевские лидеры заявляют о встрече, они выступают как те, кто провоцируют противника на определенные действия против себя. Я бы рекомендовал Киеву не так педалировать тему двусторонней встречи, как активизировать диалог с Европой и США", – пояснил дипломат.
Россия делает все, чтобы не допустить встречу Зеленского и Путина, – Бессмертный
Он отметил, что если проанализировать то, что декларирует президент Украины, и что говорит глава Кремля, то их позиции просто несовместимы. Ведь, начиная с августа 2020 года, Россия:
- заблокировала фактически работу ТКГ и нормандского формата;
- остановила процесс освобождения военнопленных;
- блокирует крайне важные политические шаги, которые нужны были бы для решения насущных социальных проблем граждан на оккупированных территориях.
"Активность российской стороны по выдаче паспортов и информационное накручивание этой темы свидетельствует о том, что российская сторона не только не планирует такую встречу. Она все делает, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Роман Бессмертный.
Бессмертный ответил, возможна ли в ближайшее время встреча Путина и Зеленского:
Вероятная встреча Зеленского с Путиным: что известно
- Президент Украины 20 апреля 2021 года обратился к главе Кремля из-за обострения на Донбассе. Владимир Зеленский предложил ему встретиться в любой точке на Востоке Украины, где идет война.
- Владимир Путин ответил на предложение. Он заявил, что готов в любое время провести встречу, но в Москве.
- Впоследствии Владимир Зеленский поручил Андрею Ермаку заняться вопросом организации переговоров.
- По словам главы Офиса Президента, эти переговоры могут стать действительно знаковыми.
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