Вероятность встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского в ближайшее время равна нулю. К тому же такой двусторонний разговор является опасным для Украины.

В частности, если проанализировать все то, что декларирует Кремль. Такое мнение высказал бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный.

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Кремлю важно оставить Украину один на один, – Бессмертный

Он пояснил, в настоящее время на Ближнем Востоке фактически начат новый этап арабо-израильской войны. Поэтому силы США и европейских лидеров будут сосредоточены там, и в ближайшее время туда будет втянуто все мировое сообщество.

По словам дипломата, в этом конфликте не найдется быстрой развязки. Поэтому для Кремля важно продержать эту паузу и оставить Украину один на один.

Если проанализировать стороны, диспозицию и декларируемое Кремлем, можно сказать, что эта встреча (Путина и Зеленского – 24 канал) для Киева является даже опасной,

– отметил Роман Бессмертный.

По словам бывшего участника ТКГ, украинским властям сейчас надо сосредоточиться на восстановлении контактов с Парижем, Берлином, Вашингтоном и Лондоном. Ведь может быть так, что Кремль вообще будет готов к широкомасштабной агрессии против Украины.

"И в этот момент, когда киевские лидеры заявляют о встрече, они выступают как те, кто провоцируют противника на определенные действия против себя. Я бы рекомендовал Киеву не так педалировать тему двусторонней встречи, как активизировать диалог с Европой и США", – пояснил дипломат.

Россия делает все, чтобы не допустить встречу Зеленского и Путина, – Бессмертный

Он отметил, что если проанализировать то, что декларирует президент Украины, и что говорит глава Кремля, то их позиции просто несовместимы. Ведь, начиная с августа 2020 года, Россия:

заблокировала фактически работу ТКГ и нормандского формата;

остановила процесс освобождения военнопленных;

блокирует крайне важные политические шаги, которые нужны были бы для решения насущных социальных проблем граждан на оккупированных территориях.

"Активность российской стороны по выдаче паспортов и информационное накручивание этой темы свидетельствует о том, что российская сторона не только не планирует такую встречу. Она все делает, чтобы этого не допустить", – подчеркнул Роман Бессмертный.

Бессмертный ответил, возможна ли в ближайшее время встреча Путина и Зеленского:

Вероятная встреча Зеленского с Путиным: что известно