Зерно – важно, но дело не только в нем, – Зеленский о разногласиях с делегацией из Африки

Владимир Зеленский 16 июня принял в Киеве делегацию африканских лидеров. Во время встречи стороны говорили, в том числе о путях урегулирования войны России против Украины. К сожалению, в этом вопросе у политиков возникли разногласия.

После переговоров глава государства сделал ряд заявлений, посвященных теме мира в Украине.

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Владимир Зеленский заявил, что Украина и лидеры африканских стран видят ситуацию не все равно.

Но мы общаемся. Просто Украина – это не только удобрения и не только зерновые. У нас еще украдены тысячи детей, нет питьевой воды, есть пытки и массовые захоронения. Мы находимся в разных ситуациях и разными глазами смотрим,

– объяснил украинский лидер.

Поэтому, по его словам, общаться важно, чтобы смотреть на этот кризис и последствия одинаково. Зеленский добавил, что подобная ситуация была после 2014 года. Мы получили замороженный конфликт, давший Владимиру Путину ценное время, чтобы собрать ресурсы и начать полномасштабную войну.

"Я сказал откровенно: мы не дадим этого шанса во второй раз. Кто бы и как бы этого ни хотел. Потому что нам нужно просто сохранить себя. Мы боремся за свою жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Какие идеи о войне в Украине озвучил президент ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса назвал 10 мирных идей Африки по поводу войны в Украине. Пока Россия совершает геноцид украинцев, Рамафоса заявил о "дипломатических путях". Очевидно, он до сих пор не понял, что нельзя проводить переговоры с тем, кто в этот момент пытается убить тебя.

Основной составляющей, которую мы привезли сюда, является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры по дипломатическому пути,

– заявил президент ЮАР.

Кроме того, Рамафоса заговорил о необходимости деэскалации конфликта "по обе стороны".