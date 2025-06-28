Поставка Patriot и санкции: Зеленский рассказал детали разговора с Трампом
- Владимир Зеленский обсудил с Дональдом Трампом системы Patriot и усиление санкций против России, а также экономическое сотрудничество.
- Стороны договорились о контактах на уровне министерств обороны и иностранных дел.
Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, что разговаривал с Дональдом Трампом о системах Patriot и усилении санационного режима. Также лидеры стран обсудили экономическое сотрудничество.
Об этом президент Украины рассказал во время пресс-конференции с действующим президентом Польши Анджеем Дудой, пишет 24 Канал.
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О чем разговаривали Зеленский и Трамп
Президент Украины заявил, что с американским лидером была "хорошая встреча".
Мы обсудили все вопросы, которые интересны, прежде всего связанные с системами Patriot, с тем, как защитить наше небо и с другими шагами, связанными с переговорным процессом, а также санкционное направление, наши двусторонние отношения после подписания соответствующего соглашения. То есть спектр широкий,
– рассказал он.
Владимир Зеленский добавил, что стороны договорились о контактах на уровне министерств обороны, иностранных дел и других уровнях.
Ранее президент США заявлял, что не исключает передачу Украине зенитного ракетного комплекса Patriot. "Возможно", – ответил Трамп на вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность отправки этого оружия в Украину и принял ли уже решение по этому поводу.