Визит в США был также частью подготовки к встрече Зеленского и Трампа, – Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил США и встретился с американскими чиновниками. Этот визит был, в том числе, и подготовкой к предстоящей встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Андрея Ермака в эфире национального марафона.

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Что сказал Ермак о предстоящей встрече Зеленского и Трампа

Руководитель Офиса Президента отметил, что встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом состоится на полях саммита G7 в Канаде. Это произойдет уже через несколько дней, а именно с 13 по 15 июня.

Поэтому это (визит украинской делегации в США – 24 Канал) был один из важных шагов по подготовке этого разговора,

– заявил Ермак.

К слову, прошлая встреча Зеленского с Трампом была 26 апреля. Разговор состоялся в Риме, когда украинский и американский руководители прибыли на похороны Папы Римского Франциска.

Президент Украины отмечал, что тогда у него с главой Белого дома состоялась "лучший разговор из всех, которые были до этого". Сама встреча длилась 15 минут.

Интересно, что Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Зеленским "моментом утешения". Политикам удалось обсудить защиту жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня.