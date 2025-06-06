Визит в США был также частью подготовки к встрече Зеленского и Трампа, – Ермак
- Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отметил, что его визит в США был, в том числе, направлен на подготовку к встрече Зеленского с Трампом.
- Встреча президентов Украины и США может состояться на саммите G7 в Канаде с 13 по 15 июня.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак вместе с украинской делегацией посетил США и встретился с американскими чиновниками. Этот визит был, в том числе, и подготовкой к предстоящей встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Андрея Ермака в эфире национального марафона.
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Что сказал Ермак о предстоящей встрече Зеленского и Трампа
Руководитель Офиса Президента отметил, что встреча между Президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Дональдом Трампом состоится на полях саммита G7 в Канаде. Это произойдет уже через несколько дней, а именно с 13 по 15 июня.
Поэтому это (визит украинской делегации в США – 24 Канал) был один из важных шагов по подготовке этого разговора,
– заявил Ермак.
К слову, прошлая встреча Зеленского с Трампом была 26 апреля. Разговор состоялся в Риме, когда украинский и американский руководители прибыли на похороны Папы Римского Франциска.
Президент Украины отмечал, что тогда у него с главой Белого дома состоялась "лучший разговор из всех, которые были до этого". Сама встреча длилась 15 минут.
Интересно, что Дональд Трамп назвал встречу с Владимиром Зеленским "моментом утешения". Политикам удалось обсудить защиту жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня.