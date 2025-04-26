У Зеленского сказали, когда президент Украины сможет снова встретиться с Трампом

В субботу, 26 апреля, украинский лидер встретился с Дональдом Трампом во время своего визита на похороны Папы Франциска в Риме. Они договорились продолжить встречу после события, но этого не произошло – У Зеленского объяснили, когда все же будет следующая встреча президентов.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Брусило объяснил, когда станет возможной следующая встреча лидеров стран. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на дипломата в эфире телемарафона.

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Когда будет следующая встреча Зеленского и Трампа

Заместитель руководителя ОП подчеркнул, что встреча президентов 26 апреля была необходимой. По его словам, она была очень важной особенно на фоне того, как команды Украины и США вместе с британскими, французскими и немецкими коллегами работают над мирным планом. Он также оценил, когда переговоры Зеленского и Трампа могут состояться в следующий раз.

Команды должны сейчас собраться и доработать документ мирного соглашения. После этого будут согласованы позиции сторон и тогда будет основа и аргументация для президентов. Это должен быть уже результат, то есть закрепление соответствующих договоренностей. Тогда такая встреча будет вполне реальной и в практическом плане, и с точки зрения достигнутых результатов,

– заявил Брусило.

Он отметил, что новая встреча может состояться после того, как для нее будет подготовлена основа.

Что известно о встрече украинского и американского политиков

Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Базилике Святого Петра в Риме. Их разговор длился около 15 минут.

Политики договорились продолжить переговоры после похорон Папы Франциска, однако у них не получилось это сделать из-за "очень плотных графиков".

В Белом доме подчеркнули, что разговор президентов был очень продуктивным. Зеленский заявил, что эта встреча "очень символическая" и имеет потенциал стать "исторической", если лидеры стран достигнут совместных результатов.