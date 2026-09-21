Зеленского и Трампа ждут сложные переговоры: что не так с "энергетическим перемирием"

Требования к Киеву прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы без каких-либо гарантий безопасности выглядят нелепо. Любые договоренности об энергетическом перемирии требуют жесткого контроля за действиями агрессора.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог Олег Лесной, комментируя предстоящую встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке. По его словам, призывы отказаться от уничтожения вражеской инфраструктуры на фоне успешных ударов украинских беспилотников являются абсолютно несерьезными.

Односторонние уступки невозможны

Политолог подчеркнул, что именно активные и успешные действия Сил обороны заставляют американских политиков искать встречи с украинским руководством. Однако предстоящие переговоры на Генассамблее ООН обещают быть сложными, поскольку США могут оказывать давление на Киев с целью добиться уступок.

Странная формулировка: "Прекратите наносить удары по этой инфраструктуре". А что взамен? Вы нам передадите большое количество Patriot или заставите Россию точно так же не наносить удары по нашей инфраструктуре?

– размышляет Лесной.

Завантаження опитування… Показати повністю

Что касается возможного соглашения о взаимном прекращении ударов по энергетике, главной проблемой остается отсутствие доверия к Москве. Россия может использовать такие переговоры исключительно для политических игр накануне выборов в США.

Нам нужно не просто, чтобы соглашение было объявлено, а чтобы оно было действенным, чтобы был контроль и конкретно озвучено, что будет со стороной-нарушителем,

– отметил политолог.

Об "энергетическом перемирии": смотрите аналитику Олега Лесного в видео

Напомним, ранее в Офисе Президента также подчеркивали, что никаких односторонних уступок со стороны Украины не будет. Если Вашингтон хочет деэскалации, он должен обеспечить действенный механизм контроля за действиями агрессора.

В то же время в Кремле уже успели обрадоваться призывам прекратить атаки на их нефтеперерабатывающие заводы. Однако российская сторона отказалась давать гарантии относительно прекращения собственных ежедневных обстрелов украинских электростанций.