Ставка на того, кто впереди: республиканец рассказал, как прошла встреча Зеленского с Трампом

Западные СМИ оценили недавнюю встречу Зеленского с Трампом как успешную. Президент США сейчас благосклонен к Украине благодаря успешным действиям Сил обороны против России.

Об этом 24 Каналу рассказал член Республиканской партии Борис Пинкус. По его словам, Трамп всегда симпатизирует сильным. Силы обороны Украины обеспечили своей стране сейчас именно такой имидж.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа?

Как подчеркнул Пинкус, Трамп сейчас делает ставку на Украину, которая в последнее время создала России проблемы на поле боя. При этом Силы обороны уже разработали множество решений в области дронов, которые заинтересовали многие страны Запада. В частности, и Соединенные Штаты.

Украина умеет придумывать и реализовывать те решения, которых даже нет на Западе. Неудивительно, что Соединенные Штаты сотрудничали с Украиной, чтобы та помогла защитить военные базы в арабских странах,

– отметил Пинкус.

Каким был визит Зеленского в США: смотрите видео 24 Канала

К тому же Трамп с уважением отнесся к Зеленскому во время его визита в Соединенные Штаты. Видно, что отношения между президентами значительно улучшились.

Посмотрите, как это раздражило окружение Путина. Они надеялись, что старые претензии и обвинения вновь всплывут между Трампом и Зеленским,

– сказал Пинкус.

Добавим, что президент США заявил, что для него было большой честью встретиться с Владимиром Зеленским. Политолог-американист Александра Филипенко отметила, что на позицию Трампа сейчас влияют настроения американцев и предвыборные интересы политиков в США.