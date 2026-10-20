Зеленский встретится с Виткоффом: есть ли шанс на улучшение отношений с США

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со специальным представителем Трампа Стивом Виткоффом в Норвегии. Впоследствии американский чиновник планирует провести переговоры с диктатором Путиным. Все это происходит на фоне агрессивных заявлений Трампа в адрес Зеленского и Украины.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Петр Олещук. По его словам, Трамп уже активно нападает на Украину и пытается оправдать российского диктатора Путина. Поэтому возникает много вопросов относительно того, принесет ли эта встреча конкретные результаты.

Чего ожидать от встречи Зеленского и Виткоффа?

Как подчеркнул политолог, создается впечатление, что Трампу фактически безразлично, что происходит в Украине. Об этом свидетельствуют его недавние заявления. Особенно возмутительными были слова о том, что "Россия ведет себя нормально по отношению к Украине" и ничего особенного не делает.

Все это наводит на мысль, что формат мирных переговоров через Виткоффа и Кушнера фактически не имеет никакого смысла. Американцы просто взяли и подарили Путину множество "козырей".

Путин не хочет идти на прекращение огня. Он, конечно, скажет это американцам по-другому. Потешит самолюбие Трампа и пообещает его семье дополнительные доходы. Будет манипулировать, лгать, но на уступки не пойдет. Поэтому я ничего не жду от этих встреч,

– сказал Олещук.

Политолог оценил нынешние отношения Украины и США: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, вряд ли удастся вообще наладить отношения с администрацией Трампа. Однако вариант исправить ситуацию существует. Все зависит от давления со стороны Конгресса и американского общества.

По мере ослабления влияния администрации Трампа в США он будет более адекватно подходить к дипломатии. Но ничего хорошего от них не стоит ожидать. Речь идет о минимизации ущерба. Чтобы это сделать, нужно работать с Конгрессом и другими американскими институтами,

– сказал Олещук.

Добавим, что президент Владимир Зеленский провел беседу с госсекретарем США Марко Рубио. В частности, они обсуждали ракеты для Patriot, налаживание системы предупреждения о баллистических атаках и возобновление полноценной работы Starlink в Украине.