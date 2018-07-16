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Встреча Трампа и Путина: одну из улиц Хельсинки пытались захватить неизвестные

83 Читати новину українською
Хельсинки
Хельсинки / woman.in.ua

В столице Финляндии Хельсинки сейчас проходит встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Там группа неизвестных людей из 20 человек попыталась захватить одну из центральных улиц города Маннерхейминтие.

Об этом сообщает Yle.

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"Полиция сообщила, что в центре Хельсинки задержана группа из двадцати человек, которая планировала "захватить" улицу Маннерхейминтие", – написали в сообщении.

Сегодня, 16 июля, в столице Финляндии вопрос Крыма не обсуждался. В Кремле надеются, что после саммита отношения стран улучшатся.

Напомним, в столице Финляндии Хельсинки перед встречей президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина выстроились как обычные прохожие, так и протестующие. Последние, в частности, требуют от хозяина Кремля "остановить незаконную военную оккупацию Украины". Протестующие не обошли вниманием и Трампа: требуют пересмотреть его взгляды на торговлю с другими странами.

Теги: Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Владимир Путин Дональд Трамп Аннексия Крыма Финляндия
Источник: 24 Канал
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