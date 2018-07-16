Зустріч Трампа і Путіна: одну з вулиць Гельсінкі намагалися захопити невідомі

У столиці Фінляндії Гельсінкі зараз проходить зустріч президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. Там група невідомих людей з 20 осіб спробувала захопити одну з центральних вулиць міста Маннерхеймінтіє.

Про це повідомляє Yle.

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"Поліція повідомила, що в центрі Гельсінкі затримано групу з двадцяти осіб, яка планувала "захопити" вулицю Маннерхеймінтіє", – написали у повідомленні.

Сьогодні, 16 липня, у столиці Фінляндії питання Криму не обговорювалося. У Кремлі ж сподіваються, що після саміту взаємини країн покращаться.

Нагадаємо, у столиці Фінляндії Гельсінкі перед зустріччю президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна вишукувалися як звичайні перехожі, так і протестувальники. Останні, зокрема, вимагають від господаря Кремля "зупинити незаконну військову окупацію України". Протестувальники не оминули увагою й Трампа: вимагають переглянути його погляди на торгівлю з іншими країнами