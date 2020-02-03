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      Встреча Зеленского и Эрдогана в Киеве: онлайн-трансляция

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      Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган / president.gov.ua

      В понедельник, 3 февраля, президент Турции Реджеп Эрдоган посетит Украину с официальным визитом. Он встретится с Владимиром Зеленским. В ходе встречи оба лидера планируют подписать целый ряд совместных договоров.

      Официальная часть встречи с Владимиром Зеленским началась в 11 утра. После официальной церемонии, президенты проведут встречу с глазу на глаз, а затем и с участием ключевых министров. Сами министры также проведут двусторонние встречи между собой. В 16 часов лидеры государств примут участие в украинском-турецком бизнес-форуме.

      К теме: Более 50 проектов военного сотрудничества: о чем договорятся Зеленский и Эрдоган

      Смотрите видеотрансляцию встречи Владимира Зеленского и Реджепа Эрдогана:

      Как будет проходить визит Эрдогана в Украину и о чем могут договориться

      После заседания будет подписано совместное заявление президентов. Там подведут итоги предыдущего года и определят основные задачи на текущий год.

      Посол Украины в Турции Андрей Сибига подчеркнул, что визит Реджепа Эрдогана в Киев является очень важным для межгосударственных отношений Украины и Турции. В частности, по подбору вопросов, которые будут обсуждаться.

      Украинский дипломат, в частности, выразил надежду, что будет подписан ряд документов, касающихся сферы миграционного сотрудничества. По его словам, это уменьшит количество бюрократических процедур при путешествиях граждан. 

      Также Украина ожидает подписания соглашения о взаимном признании водительских прав, что станет практическим шагом, направленным на усиление защиты прав граждан обеих стран.

      Интересно: Президент Турции Эрдоган назвал Путина и Трампа любимыми лидерами

      Стороны подпишут документ о сотрудничестве между службами по чрезвычайным ситуациям. Он, например, должен способствовать взаимодействию в случае трагедий и происшествий.

      Также запланировано, что будет подписано соглашение, по которому Турция предоставит около 50 миллионов долларов на нужды украинской армии, в частности на закупки вооружения. Всего на различных этапах реализации находится более 50 совместных проектов в сфере военно-технического сотрудничества.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Турции Владимир Зеленский Реджеп Эрдоган Торговля
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