Сама атака произошла 2 августа. Компания подписала кадры ударов так: "Встречайте Россию в аду".

Смотрите видео ударов по логистическому хабу Wildberries в Самарской области

Напомним, что в в воскресенье, 2 августа, украинские дроны нанесли удар по территории России. Под удар попал, в частности, логистический центр Wildberries в Новосимейкино.

Командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил атаку и отметил, что посылок на Урале и в Сибири ожидать не стоит.

Также ночью российские города Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов. Основной удар пришелся на Саратовский НПЗ, где после взрывов вспыхнул масштабный пожар.