Сама атака відбулася 2 серпня. Компанія підписала кадри ударів так: "Зустрічайте Росію у пеклі".
Дивіться відео ударів по логістичному хабу Wildberries у Самарській області
Нагадаємо, що у неділю, 2 серпня, українські дрони завітали до Росії. Під удар потрапив, зокрема, логістичний центр Wildberries у Новосімейкино.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив атаку та зазначив, що посилок на Уралі та в Сибіру очікувати не варто.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Також уночі російські Саратов та Енгельс зазнали масованої атаки дронів. Основний удар припав на Саратовський НПЗ, де після вибухів спалахнула масштабна пожежа.