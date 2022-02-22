Нет смысла, – Блинкен заявил, что встреча с Лавровым не состоится

Энтони Блинкен заявил, что встреча с главой МИД Сергеем Лавровым не состоится. В частности из-за того, что Кремль не соблюдал условия США.

Соответствующее заявление Энтони Блинкен сделал в ночь на 23 февраля. Это случилось на совместном брифинге с Дмитрием Кулебой.

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Россия нарушила все обязательства

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Владимир Путин нарушает международные документы. Например, глава Кремля нарушил:

Хельсинский заключительный акт, где говорилось о признании нерушимости границ;

договоренности об оружии в Европе, что ограничивает количество оружия;

Венский документ, где говорится о прозрачности военных учений;

Будапештский меморандум, где Россия говорила об обеспечении безопасности Украины.

За последние сутки Владимир Путин нарушил все соглашения. Он разрушил более 30 лет дипломатии с Россией и по безопасности в Европе,

– заявил Блинкен.

Госсекретарь объяснил, что это создает угрозы для всех стран, которые полагаются на верховенство права.

Блинкен не будет встречаться с Лавровым

Энтони Блинкен вспомнил, что на прошлой неделе (речь идет ориентировочно о 13 – 19 февраля – 24 канал) он согласился на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для того, чтобы обсудить наше беспокойство относительно европейской безопасности.

Но эта встреча состоялась бы только, если бы Россия не вторглась в Украину. Сейчас мы видим начало этого вторжения и сейчас нет смысла проводить такую встречу,

– сказал Блинкен.

Добавил также, что советовался с союзниками и партнерами. Сами же Штаты преданы дипломатии.

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Что этому предшествовало

18 февраля на Совбезе ООН госсекретарь США Энтони Блинкен предложил главе МИД России Сергею Лаврову встретиться в Европе. Однако при условии, что Путин к тому времени не вторгнется в Украину.

В Кремле предложили дату переговоров 23 февраля. Впоследствии Сергей Лавров заявил, что они могут состояться 24 февраля.

В частности, еще 21 февраля, в день "признания" псевдореспублик так думал Лавров. Однако Энтони Блинкен объяснил невозможность встречи.

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