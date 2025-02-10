Неделя будет адской: Украина будет иметь один вызов во время встреч с представителями Трампа

В дипломатическом плане неделя будет адской для Украины, ведь состоится ряд встреч с представителями нового президента США Дональда Трампа.

Эти встречи дадут шанс сдвинуть ситуацию с мертвой точки по войне, но в выгодном для нас направлении, сказал 24 Каналу политолог Игорь Рейтерович. Он объяснил, перед каким вызовом предстанет наша страна.

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От чего будет зависеть позиция Трампа по Украине

В Германии с 14 по 16 февраля состоится Мюнхенская конференция по безопасности. На ней будут присутствовать представители новой администрации Белого дома, в частности вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пита Гегсет, спецпосланник по вопросам Украины и России Кит Келлог. Последний уже анонсировал важные дискуссии по завершению войны в Украине на полях конференции.

"Во время Мюнхенской конференции, вероятнее всего, будет много встреч в различных форматах, благодаря которым можно будет сделать вывод, куда по крайней мере движется эта история, какое американское, европейское и украинское видение того, как мы можем начать переговоры о завершении войны", – отметил Рейтерович.

Важно! По данным СМИ, визит Келлога в Украину запланирован на четверг, 20 февраля.

По мнению политолога, в этот период не будет встречи Владимира Зеленского с Трампом, но может состояться телефонный разговор при условии, если, например, не будет каких-то больших разногласий между тем, что будут озвучивать США, Украина и Евросоюз.

Правда, здесь для Украины есть один вызов, мы о нем не можем забывать. Я думаю, что некоторые люди, в частности Вэнс, Келлог, Рубио, которые будут общаться с представителями Украины, передадут свои впечатления Трампу. От того, как они это расскажут, многое будет зависеть,

– сказал Рейтерович.

По его словам, с большой вероятностью подходы Вэнса и Келлога будут отличаться. У Келлога они, возможно, более благоприятные по Украине, а вот у Вэнса может быть наоборот. Поэтому Украине нужно максимально к этому подготовиться и использовать эти встречи, чтобы продвинуть позицию Украины, показать как мы видим ситуации, на что надо делать ставку и к чему это может привести.

К слову, 12 февраля состоится встреча министров иностранных дел европейских стран с госсекретарем, на которую приглашен глава МИД Украины Андрей Сибига.