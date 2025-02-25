Встречи Трампа с Путиным и Зеленским "состоятся очень скоро", – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что Дональд Трамп "очень скоро" встретится с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Особенно в Вашингтоне отметили предстоящую встречу с украинским президентом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

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В Белом доме рассказали о планах Трампа

Левитт сообщила, что Соединенные Штаты рассчитывают, что Дональд Трамп вскоре встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским. Пресс-секретарь особо отметила встречу с украинским лидером.

Встречи Трампа с Путиным и Зеленским состоятся очень скоро, особенно – с Зеленским,

– сообщили в Белом доме.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп собирается как можно быстрее заключить соглашение по редкоземельным металлам и ожидает. Президент США ожидает, что Зеленский подпишет соглашение.