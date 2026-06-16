США готовы больше давить на Россию: итоги встреч Зеленского и Трампа на полях саммита G7

Владимир Зеленский и Дональд Трамп 16 июня провели три встречи в рамках саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Лидеры обсудили вопросы прекращения войны в Украине, а также то, как заставить Россию пойти на мирное соглашение.

Что принесли Украине новые встречи Зеленского и Трампа, какие заявления сделали лидеры, и как эксперты оценивают новые контакты президентов — читайте в материале 24 Канала.

К теме Во Франции проходит саммит G7, Зеленский провел ряд встреч: главное о событии, заявления лидеров

Каковы были предпосылки встреч Трампа и Зеленского?

Накануне встречи в Эвиан-ле-Бене 14 июня Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Тогда украинский лидер поздравил американского коллегу с днем рождения, а также подробно обсудил с ним вопрос мира в Украине.

Я пожелал президенту Трампу успехов, прежде всего в его усилиях по прекращению войны России против Украины. Также поблагодарил его за всю поддержку, которую Америка оказывает Украине, и важно, что мы с благодарностью помним каждый шаг этой поддержки, от Javelin до Patriot,

– написал президент Украины.

Кроме того, Зеленский проинформировал Трампа о последних событиях на поле боя и о том, как укрепилась позиция Украины.



Зеленский провел телефонный разговор с Трампом 14 июня / Фото Офиса Президента

Позже Зеленский в обращении к Межправительственной конференции Европейского Союза также заявил, что обсудил с Дональдом Трампом возможность проведения встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в США.

Дональд Трамп, в свою очередь, 15 июня заявил о "очень хорошем" телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. По мнению американского президента, Украина и Россия открыты для переговоров на уровне лидеров.

Как проходили переговоры президентов Украины и США в кулуарах саммита G7?

Уже 16 июня, на второй день саммита G7 во Франции, Зеленский и Трамп провели несколько встреч:

трехстороннюю с президентом Франции Эммануэлем Макроном в закрытом формате;

Эта беседа стала первой личной встречей Владимира Зеленского и Дональда Трампа за почти четыре месяца.

вместе со всеми лидерами "Большой семерки" и ЕС;



Владимир Зеленский провел встречу с лидерами G7 и ЕС в Эвиане 16 июня / Фото Офиса Президента

двустороннюю встречу с госсекретарем США Марко Рубио и секретарем СНБО Рустемом Умеровым.

Двусторонняя встреча Трампа и Зеленского на полях саммита G7 / Фото с Telegram-канала Владимира Зеленского

Кстати, источники в Офисе Президента сообщили 24 Каналу, что Зеленский с Трампом "неплохо поговорили", а американский президент настроен активно присоединиться к продвижению дипломатии с Россией.

Собеседники также отметили, что позиция Дональда Трампа сейчас лучше, чем была ранее. Кроме того, в ближайшие дни саммита ожидаются новые встречи между сторонами.

Между тем Reuters сообщает, что Зеленский показал Трампу фото повреждений Киево-Печерской лавры в результате российского удара 15 июня. По словам европейских источников агентства, президент США выразил недовольство этим ударом.

Какие заявления сделали Трамп и Зеленский после встреч?

Владимир Зеленский после встречи с лидерами стран G7 и ЕС заявил, что все страны, в том числе и США, осудили массированный российский удар по Киеву 15 июня. Все лидеры также считают, что в любом случае нужно остановить войну в Украине.

Союзники обсудили наращивание объемов зенитных ракет в Украине и передачу нашему государству лицензий на их производство, формирование пакета зимней поддержки, а также усиление давления на Россию.

Отдельно Зеленский подчеркнул, что США готовы обеспечить backstop для реализации этих направлений, то есть страховые гарантии безопасности или финансовой поддержки. В то же время украинский лидер отметил, что обсуждал с Трампом возможность получения лицензий на производство антибаллистических систем.

Дональд Трамп, комментируя встречу с Владимиром Зеленским, назвал ее "очень хорошей" и в целом положительно оценил диалог. В то же время он добавил, что планирует провести еще одну двустороннюю встречу с украинским президентом.

Американский лидер также заявил, что главной темой для него сейчас становится урегулирование войны в Украине. Он намерен сделать все возможное для достижения мирного урегулирования конфликта.

Отдельно Дональд Трамп заявил, что Россия должна заключить соглашение с Украиной. Также Трамп допустил возобновление санкций в отношении российской нефти.

Владимир Зеленский позже рассказал журналистам, что 16 июня у него также запланированы встречи в рамках саммита G7 в Эвиане. В то же время на вопрос, когда может состояться его двусторонняя встреча с Трампом, президент не ответил.

Как эксперты оценивают встречи украинского и американского лидеров?

Михаил Подоляк в беседе с 24 Каналом отметил, что встреча Зеленского и Трампа проходит на фоне того, что Украина сейчас находится в гораздо более выгодной позиции, чем Россия.

По мнению советника Офиса Президента, это означает, что Киеву удается доносить до Вашингтона информацию о преимуществах, которые сейчас имеет украинская сторона в войне.

Подоляк подчеркнул, что в этом плане Украина опирается на факты. И именно их наша страна передает Соединенным Штатам.

Поэтому выбор США здесь очевиден. Эти факты дают Украине возможность получить репутационный капитал, в частности, в глазах Соединённых Штатов,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

В то же время Россия, продолжил советник ОПУ, напротив, в сотрудничестве с американцами использует фейки, которые являются элементом примитивной российской пропаганды.

Михаил Подоляк также отметил, что давление на Россию и поддержка Украины станут сигналом для всего мира, что США надежно стоят за своими союзниками. Именно это и является путем для Вашингтона вернуть монопольное доминирование в глобальной политике.

"Зеленский последовательно и осторожно обсуждает все эти шаги с Трампом, и сегодня ситуация уже иная, чем год назад — и в США, и в Европе растёт понимание того, что агрессию нужно завершать правильно. Ведь если закончить неправильно — она просто продолжится в другом формате и снова перейдет в горячую фазу",

– подчеркнул Подоляк.

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в эфире 24 Канала отметил, что сам саммит G7, на котором присутствовала Украина, станет настоящим ударом для российской пропаганды, ведь ранее в этом клубе присутствовала и Россия, однако с самого начала агрессии против Украины в 2014 году.

Зеленский сидит в тройке вместе с Трампом и Макроном. И я так думаю, что, в принципе, некоторые положительные сдвиги в результате этой встречи могут быть, но сразу не стоит ждать чего-то важного, чего-то грандиозного, потому что Дональд Трамп, я уверен, не станет меняться, перестраивать себя. Если за первые полтора года своего срока он не сделал ничего для того, чтобы оказать давление на Россию, вероятность того, что он сделает это в дальнейшем, я думаю, максимально низка,

– говорит эксперт.

Кроме того, Ступак отмечает, что действительно лучше всего просить у американских партнеров не непосредственную помощь в виде оружия, а лицензии на его производство.

Другой вопрос — сколько времени это займет. Особенно это касается производства антибаллистических ракет для ЗРК Patriot.

"И вот с этими ракетами. Они все очень технологичные. Огромное количество микроэлектроники, огромное количество технологических элементов, которые там есть. Ракета стоит почти 3,8 миллиона американских долларов. Это действительно большая цифра. Производится на очень высокотехнологичном оборудовании, на очень высокотехнологичном предприятии, которое называется Mitsubishi Heavy Industries. Это в Японии. И вот даже если пофантазировать: сегодня господин Трамп говорит: "Хорошо, украинцы, вы меня убедили, все, даю вам лицензию на сборку ракет для Patriot". Но мы с вами прекрасно знаем, что между политическим "окей" и практическим "зеленым светом" иногда проходит период в несколько месяцев, а то и лет", – пояснил бывший сотрудник СБУ.

Кроме того, по мнению эксперта, проблемой станет и вопрос о том, где разместить завод по производству этих ракет. Ступак отмечает, что предприятие точно будет расположено не в Украине, а дальше нужно определить, создавать ли его на базе уже существующего в какой-то стране, или же строить совершенно новое.