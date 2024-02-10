Лидерам всех стран надо учитывать политическую конъюнктуру и уже тогда принимать решение об официальных встречах. Такое мнение 24 Каналу высказал американский политолог азербайджанского происхождения Рамиз Юнус, отметив, что сегодня политическая ситуация не позволила Путину и Эрдогану встретиться.

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Какие причины могли быть для отмены визита

"Некоторые сообщения намеренно вбрасывают в информационное пространство, чтобы проверить общественное мнение или, чтобы увидеть, как этот факт оценят в Европе, Вашингтоне, России или в Украине", – рассказал Рамиз Юнус.

Это касается не только визитов Путина в Турцию, но и других политических событий, например, поездок в Индию, Китай. К этой теме сегодня обращено особое внимание еще и потому, что Россия находится в политической изоляции.

Есть знаковые места, политические центры, в которых хотел бы побывать каждый политик. Президент России смог поехать разве что в Иран, среднеазиатские страны. Единственное, что было на соответствующем уровне – это визит в Китай,

– отметил Юнус.

Турция также политически и географически выглядит довольно одиноко. Хотя в последнее время заметно потепление в отношениях страны с США. Есть темы, которые связывают обе стороны, в частности самолеты и оружие.

Если лидеры России и Турции хотят встретиться, то надо хорошо взвесить, чего будет больше от такого визита – плюсов или минусов. Если для одной из сторон преобладают минусы, то визит отменяют,

– сказал политолог.

Стоит заметить, что никто из представителей стран коллективного Запада не летает в Москву. Это неприемлемо для политической конъюнктуры. Хотя раньше с Путиным проводили встречи мировые лидеры, даже несмотря на то, что он в то время уже нарушил территориальную целостность других стран. Например, можно вспомнить события в Грузии в 2008 году, аннексию Крыма в 2014 и войну на Востоке.

Важное значение имеет политическая конъюнктура. Вероятно, сейчас она не позволяет проводить такие встречи, но это не означает, что со временем они не состоятся, если появится соответствующая тема,

– подчеркнул Юнус.

С политической, информационной стороны встреча в Сочи или в Москве – это совсем другое дело, чем встреча в Турции, ведь тогда это не выглядит, как прорыв изоляции. Более того, американцы следят за этой ситуацией и имеют свои рычаги влияния на союзников.

"Россия и Турция находятся в исключительно прагматических отношениях. Они заинтересованы друг в друге, такие отношения я называю – "заклятые друзья". Сейчас политическая конъюнктура не позволяет им встретиться, но они могут это сделать, когда обоим будет выгодно", – подчеркнул американский политолог.

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