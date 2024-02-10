Лідерам усіх країн треба зважати на політичну кон'юнктуру й вже тоді приймати рішення про офіційні зустрічі. Таку думку 24 Каналу висловив американський політолог азербайджанського походження Раміз Юнус, зауваживши, що сьогодні політична ситуація не дозволила Путіна та Ердогану зустрітися.

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Які причини могли бути для скасування візиту

"Деякі повідомлення навмисно вкидають в інформаційний простір, щоб перевірити суспільну думку або, щоб побачити, як цей факт оцінять у Європі, Вашингтоні, Росії чи в Україні", – розповів Раміз Юнус.

Це стосується не тільки візитів Путіна в Туреччину, але й інших політичних подій, наприклад, поїздок в Індію, Китай. До цієї теми сьогодні звернена особлива увага ще й через те, що Росія перебуває у політичній ізоляції.

Є знакові місця, політичні центри, в яких хотів би побувати кожен політик. Натомість президент Росії зміг поїхати хіба що в Іран, середньоазійські країни. Єдине, що було на відповідному рівні – це візит у Китай,

– зауважив Юнус.

Туреччина також політично й географічно виглядає досить одиноко. Хоча останнім часом помітне потепління у стосунках країни зі США. Є теми, які пов'язують обидві сторони, зокрема літаки та зброя.

Якщо лідери Росії та Туреччини хочуть зустрітися, то треба добре зважити, чого буде більше від такого візиту – плюсів чи мінусів. Якщо для однієї зі сторін переважають мінуси, то візит скасовують,

– сказав політолог.

Варто зауважити, що ніхто з представників країн колективного Заходу не літає до Москви. Це неприйнятно для політичної кон'юнктури. Хоча раніше з Путіним проводили зустрічі світові лідери, навіть попри те, що він на той час вже порушив територіальну цілісність інших країн. Наприклад, можна згадати події у Грузії у 2008 році, анексію Криму у 2014 та війну на Сході.

Важливе значення має політична кон'юнктура. Ймовірно, зараз вона не дозволяє проводити такі зустрічі, але це не означає, що з часом вони не відбудуться, якщо з'явиться відповідна тема,

– підкреслив Юнус.

З політичного, інформаційного боку зустріч у Сочі чи в Москві – це зовсім інша справа, ніж зустріч у Туреччині, адже тоді це не виглядає, як прорив ізоляції. Ба більше, американці стежать за цією ситуацією та мають свої важелі впливу на союзників.

"Росія і Туреччина перебувають у виключно прагматичних стосунках. Вони зацікавлені один в одному, такі стосунки я називаю – "закляті друзі". Зараз політична кон'юнктура не дозволяє їм зустрітися, але вони можуть це зробити, коли обом буде вигідно", – наголосив американський політолог.

Що говорили про зустріч Путіна та Ердогана