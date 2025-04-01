Планирует ли Сибига встретиться с Рубио во время заседания в Брюсселе: министр ответил

Министр иностранных дел Андрей Сибига заинтересован во встрече с государственным секретарем Соединенных Штатов Марко Рубио во время визита в Брюссель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление главы украинского МИД во время совместной пресс-конференции со своей коллегой из Германии Анналеной Бербок.

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Сибига высказался о встрече с Рубио

По словам Сибиги, он получил приглашение на заседание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

Глава МИД Украины сообщил, что по состоянию на сейчас у него запланировано 14 встреч, одна из которых может быть с Госсекретарем США Марко Рубио.

Конечно, любое многостороннее мероприятие я всегда использую для проведения двусторонних встреч. У меня, по состоянию на сейчас, уже подтверждено 14 встреч с моими коллегами, с министрами иностранных дел стран НАТО. И, конечно, что мы заинтересованы в проведении встречи с госсекретарем Рубио,

– добавил он.

Отметим, что руководители МИД стран-членов НАТО 3 – 4 апреля проведут встречу в штаб-квартире Североатлантического Альянса в Брюсселе.

Во вторник, 1 апреля, Белый дом заявил, что Рубио со 2 по 4 апреля посетит Брюссель также для участия в заседании. К слову во время заседания будут подниматься вопросы:

обеспечение безопасности приоритетов для Альянса;

увеличение инвестиций в оборону;

достижение длительного мира в Украине.

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Напомним, что во вторник, 1 апреля, в Киев с необъявленным визитом прибыла министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Известно, что она объявила о новой помощи Украине. Так, Германия выделит дополнительные 130 миллионов евро на гуманитарные нужды и стабилизационные мероприятия в Украине.