В Кремле высказались о возможной встрече Путина и Трампа.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп "открыт к идее личной встречи" с Владимиром Путиным. В Кремле высказались об их вероятной встрече.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Смотрите также "Решающий" разговор Путина и Трампа: все, что известно

Встретятся ли лично Трамп и Путин

В Белом доме заявили, что Трамп "открыт к идее личной встречи" с диктатором Путиным, но лучше дождаться итогов их разговора.

В Кремле высказались относительно возможной встречи Путина и Трампа. В частности, по этому поводу высказался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, встреча Путина и Трампа пока не готовится.

Смотрите также Трамп открыт к встрече с Путиным, – Белый дом

Напомним, в понедельник, 19 мая, лидер США проведет разговор с Владимиром Путиным. Сами телефонные переговоры запланированы на 17:00 по киевскому времени.

После разговора с Путиным Дональд Трамп позвонит Зеленскому.

К слову, ранее заместитель председателя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что разговор Трампа с Путиным и Зеленским может начать реальные мирные переговоры. По его словам, война вряд ли закончится в этот день, однако, вероятно, "будет начат определенный процесс".