"Это аргумент": вступит ли Лукашенко в войну после "хлопка" в Мачулищах
На белорусском военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля прогремели несколько взрывов, сообщалось о повреждении российского самолета. Очевидно, это свидетельствует о несогласии белорусов с политическим курсом, избранным самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он убежден, что Лукашенко не планирует вступать в войну против Украины, понимая, что Россия с каждым днем становится все слабее.
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Мусиенко заметил, очевидно, в Беларуси есть партизаны, которые не согласны с политическим вектором, который выбрала Беларусь. Это внутренние проблемы страны, которые должны там решить.
Политика Лукашенко привела к тому, что у него есть такая оппозиция, поэтому эти политические факторы усилят репрессии против своих,
– добавил эксперт.
Вступит ли Беларусь в войну
Появились опасения, что такие события могут стать дополнительным аргументом Владимира Путина для того, чтобы Лукашенко вступил в войну против Украины. Мусиенко убежден, что это станет скорее контраргументом.
Это будет аргументом для Лукашенко не вступать в войну, потому что он видит, насколько ослабевает его партнер и государство, которое принуждает его к этому вступлению. Это государство все ближе к поражению,
– подчеркнул спикер.
Он убежден, если Лукашенко столько времени уходил от вступления в войну, сейчас он точно этого делать не будет.
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Взрывы в "Мачулищах": что известно
- К взрывам на аэродроме причастны белорусские партизаны. Они заявляют, что повредили переднюю и центральную части самолета включая радиолокационную антенну и авионику.
- Стоимость одного такого самолета оценивают примерно в 330 миллионов долларов. Это чрезвычайный ущерб для оккупантов.
- Белорусские активисты уверены, что к взрывам на аэродроме в поселке Мачулищи причастны два БпЛА. Вероятно, именно они повредили летательный аппарат России ДРЛС А-50.
- Впоследствии Лукашенко провел встречу с руководителями силовых структур, он требовал "жесточайшей" дисциплины с особым усилением на границе.