"Это аргумент": вступит ли Лукашенко в войну после "хлопка" в Мачулищах

На белорусском военном аэродроме в Мачулищах 26 февраля прогремели несколько взрывов, сообщалось о повреждении российского самолета. Очевидно, это свидетельствует о несогласии белорусов с политическим курсом, избранным самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он убежден, что Лукашенко не планирует вступать в войну против Украины, понимая, что Россия с каждым днем становится все слабее.

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Мусиенко заметил, очевидно, в Беларуси есть партизаны, которые не согласны с политическим вектором, который выбрала Беларусь. Это внутренние проблемы страны, которые должны там решить.

Политика Лукашенко привела к тому, что у него есть такая оппозиция, поэтому эти политические факторы усилят репрессии против своих,

– добавил эксперт.

Вступит ли Беларусь в войну

Появились опасения, что такие события могут стать дополнительным аргументом Владимира Путина для того, чтобы Лукашенко вступил в войну против Украины. Мусиенко убежден, что это станет скорее контраргументом.

Это будет аргументом для Лукашенко не вступать в войну, потому что он видит, насколько ослабевает его партнер и государство, которое принуждает его к этому вступлению. Это государство все ближе к поражению,

– подчеркнул спикер.

Он убежден, если Лукашенко столько времени уходил от вступления в войну, сейчас он точно этого делать не будет.

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