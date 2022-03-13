Вступление в ЕС по сокращенной процедуре: эксперт пояснил, на что может рассчитывать Украина

28-го февраля Украина подала заявку на членство в ЕС. Заявка вскоре была успешно принята и одобрена. Однако это не гарантирует нам молниеносного вступления в европейское содружество государств.

О вступлении в ЕС по сокращенной процедуре, причине успеха заявки на членство, проблемах консенсуса европейцев относительно будущего Украины – в эксклюзивном интервью для сайта 24 канала рассказал юрист – международник, эксперт по праву ЕС Богдан Веселовский.

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Формальности и особенности процедуры

Богдан, скажите, что предусматривает вступление в ЕС по сокращенной процедуре?

Очень интересное явление этой сокращенной процедуры. Официально ее раньше никогда не было. То есть, это больше политическое заявление, чтобы поддержать украинское сопротивление и предоставить политический сигнал относительно нашего членства.

Первыми это придумали поляки. Впоследствии эту инициативу подхватил премьер-министр Словакии. Сразу нужно объяснить, что это не означает вступление завтра. Эта процедура призвана ускорить для нас прохождение того пути к членству, которым идут другие страны 8 – 10 лет, попутно выполняя все 35 глав реформ, предусмотренных по плану.

Мы сейчас можем пройти этот путь за 2 – 3 года. При том, что уже сейчас мы видим быстрый прогресс, когда с момента подачи заявки прошло чуть больше недели, а уже 7-го марта Совет ЕС на уровне постоянных представителей дал поручение Еврокомиссии готовить заключение. Например, если мы возьмем Боснию, то для этой страны со дня подачи заявки до подготовки заключения прошел год.

Богдан Веселовский, международник, эксперт по праву ЕС

А почему мы раньше не могли рассчитывать на что-то подобное?

Нужно сказать, что в 2014-м году, после Революции Достоинства, ЕС так же был очень в восторге. Мы тогда очень быстро подписали Соглашение об Ассоциации. Далее последовало обещание полноправного членства.

Тогдашний президент Порошенко сказал, что это будет очень быстро. Однако обещанного не произошло потому, что тогда Европа побоялась войны. А уже после подписания "Минска" европейцы увидели, что дело идет к заморозке конфликта. Поэтому окончательно отказались проявлять инициативу в плоскости украинской евроинтеграции. Последним движением навстречу тогда стал безвиз.

Сейчас же ситуация кардинально отличается. Теперь в Брюсселе видят, что мы действительно защищаем Европу. Именно поэтому уже даже не требуют проведения каких-то структурных реформ. Просто идут на сближение через наш статус защитников европейского пространства.

Каждый конфликт в том или ином масштабе толкает европейскую сторону и нас навстречу друг с другом.

В Брюсселе увидели, что Украина защищает Европу / Фото Getty Images

Среди стран еврозоны существует консенсус относительно того, должна ли Украина вступать в содружество?

Насколько я понимаю, исходя из информации в западной прессе, то нет. Объясню, в чем главный вопрос.

Существует консенсус о том, что Украина наконец должна получить европейскую перспективу. То есть то, что отсутствовало в Соглашении об Ассоциации. Очень четко надо понимать, что ст. 481 этого Соглашения говорит, что в этом году должны быть обновлены цели.

Одной из целей должно было быть закрепление следующей формулировки: Соглашение об Ассоциации приближает нас непосредственно к членству. Такой цели нет. Брюссель может пойти по пути официального закрепления этой цели в тексте уже существующего Соглашения. Насчет этого там консенсус присутствует. Или же подписать новое Соглашение, которое будет называться "Соглашение о стабилизации и ассоциации". Оно явно ведет нас к членству. Такой документ подписали с ЕС Западные Балканы.

Если честно, делать таким образом я не советую. Потому, что это будет, по сути, повторением подписанного ранее договора. А он у нас и без того большой и амбициозный.

Однако, относительно ускоренного приобретения членства консенсуса нет. Что сейчас есть? 8 стран, как вы помните, которые поддержали нашу европейскую интеграцию. На сегодня ситуация остается неизменной. Те, страны, которые обязались поддержать наши европейские стремления политически, те их и поддерживают сегодня.

Другие же страны ориентируются в своем подавляющем большинстве на Германию. Немцы убеждены, что Украина не может вступить в ЕС не то что в кратчайшие сроки, а даже не в ближайшие годы. То есть речь может идти даже о неподдержке предоставления нам статуса кандидата. Берлин готов ограничиться только закреплением европейской перспективы для нас на официальном уровне.

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К каким выгодам мы получим доступ, получив статус кандидата на вступление?

Прежде всего мы будем иметь возможность получить доступ ко всем фондам и под каждую из 35-ти глав реформ нам будут выделять средства по нашим конкретным потребностям. После этого встает вопрос контроля за расходованием денег. Мы должны будем осуществлять эффективные контрольные мероприятия по расходованию выделенных финансовых ресурсов.

Вступив в ЕС, Украина получит ряд преимуществ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

А как насчет преимуществ полноправного членства?

Давайте четко очертим. Речь идет об открытии свобод внутреннего рынка.

Свобода перемещения товаров и услуг. То есть наши товары и услуги будут курсировать по еврозоне без пошлин, без дополнительных платежей, и все сертификаты качества признаются без необходимости предварительного подписания каких-либо документов. Прежде всего соглашения ACCA, с подписанием которого у нас возникли трудности.

То есть наши товары и услуги будут курсировать по еврозоне без пошлин, без дополнительных платежей, и все сертификаты качества признаются без необходимости предварительного подписания каких-либо документов. Прежде всего соглашения ACCA, с подписанием которого у нас возникли трудности. Свобода услуг. То есть, если вы адвокат или журналист в Украине, то можете получить такую же отраслевую аккредитационную карточку в любой стране ЕС.

То есть, если вы адвокат или журналист в Украине, то можете получить такую же отраслевую аккредитационную карточку в любой стране ЕС. Свобода движения лиц представляет собой возможность свободного перемещения по странам блока. Эта свобода включает в себя и свободную циркуляцию рабочей силы.

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Существуют ли в ЕС программы, предназначенные для помощи в послевоенном восстановлении пострадавших стран – членов?

Заметьте, ни одна страна не вступала, находясь одновременно в состоянии войны. Послевоенным восстановлением нашей страны будут заниматься сразу на двух уровнях. Первым будет государственный сектор, то есть предоставление денег на уровне государств ЕС.

Все государства должны скинуться в общий фонд для помощи Украине. К сбору средств присоединится также и Великобритания. Ранее сам Джонсон анонсировал утверждение аналога "Плана Маршала" для направления ресурсов на послевоенное восстановление украинской инфраструктуры. Всего сумма от ЕС составит 100 миллиардов долларов.

Следующим будет частный сектор. Здесь за дело возьмутся ТНК (транснациональные корпорации). Они дадут деньги на восстановление "общего государства". Акцент будут делать на Киеве, Харькове и Мариуполе. Отдельно будут финансировать восстановление ОРДЛО.

Следует ли нам надеяться на какие-то улучшения в сфере безопасности со вступлением в ЕС?

Сейчас, по моему мнению, есть консенсус относительно необходимости создания единой европейской армии, которая будет подчиняться Министерству обороны Европейского Союза.

Еще в 2018-м эту идею считали вредной. Однако в современных условиях все меняется. НАТО неспособно выступить с позиции силы. Оно откровенно боится России. Ранее против создания отдельного оборонного ведомства на базе ЕС выступали Штаты, апеллируя к тому, что появление еще одного военного объединения повлечет конкуренцию ведомств.

Вместе с тем, если Альянс не может быть гарантом безопасности для западных стран, то почему бы эту функцию не взять на себя Евросоюзу?

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