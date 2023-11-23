Венгрия может ветировать переговоры о вступлении Украины в ЕС: кто способен повлиять на Будапешт

Существует страх от того, что Венгрия может заблокировать вступление нашего государства в Европейский Союз. В украинском правительстве оценили возможности Будапешта по препятствованию начала переговоров.

В середине декабря должен пройти саммит Евросоюза, на котором страны-лидеры Альянса должны принять решение о начале диалога на официальном уровне относительно членства нашего государства в ЕС. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина оценила, на что способна Венгрия.

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Государства-лидеры ЕС не разрешат Венгрии решать все

По словам чиновника, Будапешт вообще имеет "легальную возможность" наложить вето на положительное решение других государств в отношении Украины. Это будет иметь плохое влияние не только на наше государство, но и на другие страны Европы, стремящиеся к стабильности в регионе.

Я думаю, что вето Венгрии имеет гораздо большее значение для сильных государств ЕС, чем для Украины. Потому что на кону будущее Европы – от Албании до Кишинева. Есть понимание того, что принимаемые сейчас решения влияют вообще на стабильность в Европе,

– сказала вице-премьер.

Стефанишина выразила мнение, что именно Евросоюз должен "зацементировать победу на континенте" и, самое главное, нейтрализовать другие возможные конфликты после победы Украины в войне с Россией.

Поэтому я уверена, что наиболее влиятельные и прогрессивные государства ЕС не позволят Венгрии быть в центре всех событий, потому что в центре событий вообще должно быть будущее Европы.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС: важное

Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала Евросовету начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Президент Урсула фон дер Ляйен констатировала, что наше государство выполнило более 90% необходимых шагов, которые были нужны для начала соответствующего диалога.

В то же время издание Bloomberg писало о подготовке Евросоюзом плана по предоставление Украине безопасных обязательств. В информационном агентстве отмечали, что проект этого документа также ляжет в основу консультаций между Киевом и государствами "Большой семерки".