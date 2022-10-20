Уже 28 из 30 членов НАТО ратифицировали протоколы о присоединении Финляндии и Швеции

Финляндия и Швеция – на пути вступления в НАТО. Только 2 государства-члена НАТО не ратифицировали протоколы об их присоединении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Генсек прокомментировал действия Альянса, если Швеция или Финляндия испытывают давление со стороны России.

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Союзники НАТО будут действовать, если Россия будет давить на страны, даже если процесс вступления еще не завершен.

Невозможно представить, чтобы союзники не действовали, если Швеция и Финляндия испытывают какое-либо давление,

– сказал Столтенберг.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: главное

В мае Финляндия вместе со Швецией подала заявку на вступление в Североатлантический альянс. Ранее страны не планировали вступать в НАТО, но изменили свое мнение после полномасштабного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что 3 страны не ратифицировали вступление. Речь шла о Турции, Венгрии и Словакии. Теперь их 2.

В мае президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Объяснял это тем, что, мол, страны не имеют четкой и недвусмысленной позиции относительно террористических организаций, которыми в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана. Однако в июне лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум.

Украина тоже подала заявку на вступление в НАТО

Украина также подала заявку на вступление в НАТО. Это произошло 30 сентября, после того как Путин объявил о незаконной аннексии украинских территорий.

Впрочем, Столтенберг считает, что нельзя сравнивать заявку Украины с вступлением Швеции и Финляндии, поскольку в стране идет война.

Однако союзники будут продолжать оказывать военную поддержку. Например, в ближайшее время Украина получит необходимые системы для борьбы с дронами.

Генсек подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми. Однажды Украина вступит в Альянс.

Некоторые члены НАТО публично поддержали вступление Украины. В частности, страны Балтии. Однако другие, в частности США, считают, что такие дискуссии сейчас не ко времени.

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