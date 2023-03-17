Венгрия и Турция ратифицируют вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Работа по ратификации шведской заявки будет продолжена. Следом за Турцией решение приняла и Венгрия.

Фракция правительственной партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщил руководитель фракции Мате Кочиш.

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Вступление Финляндии ратифицируют отдельно

От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за",

– отметил Кочиш.

Парламентарий также добавил, что вступление Швеции в НАТО будет рассмотрено позже. Заметим, что решение Венгрии появилось на фоне заявления Эрдогана.

Так, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио, прибывшим с официальным визитом в Турцию, он отметил, что Финляндия в настоящее время приняла все конкретные меры, необходимые для вступления в Альянс. Эрдоган также выразил надежду, что это партнерство будет играть активную роль в поддержке глобальной сохранности.

Вместе с тем переговоры со Швецией будут продолжаться. Ниинистё во время совместной конференции подчеркнул, что вступление Финляндии без Швеции в НАТО будет неполноценным.

Швеция и Турция продолжат работать над тем, чтобы ратифицировать заявку на вступление. Эрдоган подчеркнул, что его страна не имеет предвзятого отношения к шведам. Однако Швеция до сих пор не выдала лиц, которых Турция классифицирует как террористов, отметил он.

Вместе с тем премьер Финляндии заявила, что сделает все возможное для того, чтобы Турция также ратифицировала и заявку Швеции.

В НАТО отреагировали на решение Турции

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Турции ратифицировать членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность стран.

Я с нетерпением жду скорого завершения процесса вступления и скорейшего присоединения Финляндии и Швеции к семье НАТО в качестве полноправных членов,

– заявил Столтенберг.

Когда Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО