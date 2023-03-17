Венгрия и Турция ратифицируют вступление Финляндии в НАТО отдельно от Швеции
Источник:Yle
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ратифицирует протокол о вступлении Финляндии в НАТО отдельно от Швеции. Работа по ратификации шведской заявки будет продолжена. Следом за Турцией решение приняла и Венгрия.
Фракция правительственной партии Венгрии "Фидес" приняла решение рассмотреть отдельно вопросы ратификации протоколов о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом сообщил руководитель фракции Мате Кочиш.
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Вступление Финляндии ратифицируют отдельно
От имени группы "Фидес" хотел бы сообщить вам, что мы решили поддержать вступление Финляндии в НАТО. Мы перенесем голосование в парламенте по этому вопросу на 27 марта, когда проголосуем единогласно "за",
– отметил Кочиш.
Парламентарий также добавил, что вступление Швеции в НАТО будет рассмотрено позже. Заметим, что решение Венгрии появилось на фоне заявления Эрдогана.
Так, на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нииностио, прибывшим с официальным визитом в Турцию, он отметил, что Финляндия в настоящее время приняла все конкретные меры, необходимые для вступления в Альянс. Эрдоган также выразил надежду, что это партнерство будет играть активную роль в поддержке глобальной сохранности.
Вместе с тем переговоры со Швецией будут продолжаться. Ниинистё во время совместной конференции подчеркнул, что вступление Финляндии без Швеции в НАТО будет неполноценным.
Швеция и Турция продолжат работать над тем, чтобы ратифицировать заявку на вступление. Эрдоган подчеркнул, что его страна не имеет предвзятого отношения к шведам. Однако Швеция до сих пор не выдала лиц, которых Турция классифицирует как террористов, отметил он.
Вместе с тем премьер Финляндии заявила, что сделает все возможное для того, чтобы Турция также ратифицировала и заявку Швеции.
В НАТО отреагировали на решение Турции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Турции ратифицировать членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность стран.
Я с нетерпением жду скорого завершения процесса вступления и скорейшего присоединения Финляндии и Швеции к семье НАТО в качестве полноправных членов,
– заявил Столтенберг.
Когда Швеция и Финляндия могут стать членами НАТО
- Финляндия и Швеция могут стать членами НАТО уже в июне этого года. Генсек альянса заявляет, что страны выполнили свои обязательства, поэтому пора завершить процесс ратификации.
- Официально принять Финляндию и Швецию в НАТО смогут уже летом. Ожидается, что страны формально присоединятся к альянсу на саммите, который состоится 11 июля в Вильнюсе.
- Январские протесты с сожжением Корана в Стокгольме негативно отразились на процессе ратификации заявки на вступление в НАТО. Хотя состоялось несколько раундов трехсторонних переговоров между странами, однако Швеция пока остается "за бортом".