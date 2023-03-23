Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО
Источник:Свенская Yle
Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о членстве Финляндии в НАТО на заседании парламента. Это стало последним шагом в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.
Соответствующие законопроекты парламент Финляндии принял еще в начале марта 2023 года.
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Финляндия готовится присоединиться к НАТО
Церемония подписания законодательства прошла в Хельсинки 23 марта в замке Государственного совета. Законы позволяют стране присоединиться к НАТО после завершения ратификации всех членов Североатлантического союза.
В частности, Комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО в четверг 23 марта, а Венгрия – в следующий понедельник. Все остальные страны уже ратифицировали присоединение Финляндии к Североатлантическому союзу.
Момент подписания исторических законопроектов опубликовал на своей странице в твиттере и президент Финляндии.
Финляндия готова присоединиться к оборонному Альянсу НАТО,
– пишет Нииностё.
Вступление Финляндии в НАТО: последние новости
- 17 марта Турция и Венгрия официально объявили, что ратифицируют вступление Финляндии в Альянс отдельно от Швеции. Работа по ратификации шведской заявки будет продолжена.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что решение Турции ратифицировать членство Финляндии в НАТО укрепляет безопасность стран. Вместе с тем он ожидает, что Швеция в скором времени также сможет присоединиться к Альянсу.
- Официально принять Финляндию и Швецию в НАТО смогут уже летом. Ожидается, что страны формально присоединятся к альянсу на саммите, который состоится 11 июля в Вильнюсе.