Президент Финляндии подписал законы о вступлении страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё подписал законы о членстве Финляндии в НАТО на заседании парламента. Это стало последним шагом в ратификации всех необходимых документов на национальном уровне.

Соответствующие законопроекты парламент Финляндии принял еще в начале марта 2023 года.

Смотрите также Военная техника и миллиарды долларов: что получила Украина от партнеров за год войны

Финляндия готовится присоединиться к НАТО

Церемония подписания законодательства прошла в Хельсинки 23 марта в замке Государственного совета. Законы позволяют стране присоединиться к НАТО после завершения ратификации всех членов Североатлантического союза.

В частности, Комитет по иностранным делам Турции планирует обсудить членство Финляндии в НАТО в четверг 23 марта, а Венгрия – в следующий понедельник. Все остальные страны уже ратифицировали присоединение Финляндии к Североатлантическому союзу.

Момент подписания исторических законопроектов опубликовал на своей странице в твиттере и президент Финляндии.

Финляндия готова присоединиться к оборонному Альянсу НАТО,

– пишет Нииностё.

Вступление Финляндии в НАТО: последние новости