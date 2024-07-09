Вступление Грузии в ЕС пока приостановлено: какие еще решения приняли по этому государству

В Грузии недавно приняли скандальный закон "об иноагентах", из-за которого государство охватывали протесты. В ЕС рассказали, что сейчас процесс вступления Грузии в блок приостановлен.

Посол ЕС Павел Герчинский рассказал детали такого решения. Его приняли во время последнего Европейского совета.

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Что еще известно об этом

Кроме этого, Европейский союз заморозил поддержку Грузии из Европейского фонда мира. Речь идет о 30 миллионах евро на 2024 год. Рассматриваются другие меры, если ситуация будет ухудшаться.

Печально видеть, что отношения между ЕС и Грузией находятся на таком низком уровне, хотя они могли быть самыми высокими за все время,

– подчеркнул посол.

Ранее в государстве приняли закон "об иноагентах", который фактически является калькой с такого же закона России. Он вызвал возмущение общества и спровоцировал протесты, однако его все равно приняли. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об "иноагентах". Он вступил в силу 3 июня 2024 года.

Спикер грузинского парламента заявил, что главная цель принятия этого закона – "доказать устойчивость политической, экономической и социальной систем Грузии к внешнему вмешательству".