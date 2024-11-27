Вступление войск КНДР в войну угрожает не только Украине, – Блинкен

Россия привлекла к войне против Украины военных из Северной Кореи. Госсекретарь США высказался по этому поводу.

Энтони Блинкен сказал, что привлечение северокорейских войск к войне с Украиной, а также серьезное углубление сотрудничества между Россией и КНДР угрожает безопасности не только Украины, но и для всей Европы, а также Индо-Тихоокеанского региона. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

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Это вызывает беспокойство

Блинкен подчеркнул, что вопросы безопасности Евроатлантического сообщества и стран Индо-Тихоокеанского региона сейчас практически соединились. По словам Блинкена, взаимоотношения КНДР и России являются "двусторонним движением", ведь обе стороны сотрудничают.

Мы видим, что сейчас делает Северная Корея для России, когда направляет войска в Украину, но мы также внимательно следим за тем, что Россия делает и может сделать для КНДР, включая потенциальное усиление ее ракетного и ядерного потенциала,

– пояснил госсекретарь США.

Блинкен также повторил, что страны G7 подтвердили намерения непоколебимой поддержки Украины до конца 2025 года и эффективно распределили между собой обязанности.