"Это первые птички": насколько трудно россиянам будет взаимодействовать с войсками КНДР

Военные КНДР уже фактически вовлечены в боевые действия на стороне России, независимо от того, какие функции будут выполнять. Пхеньян пошел на такой шаг, осознавая все риски.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск отметил 24 Каналу, что Россия сейчас активно использует информацию о северокорейских солдатах в своей пропаганде.

Кстати Солдаты КНДР в Украине серьезно досаждают доктрине Китая, – NYT

Роль войск КНДР в войне против Украины

Тимочко предполагает, что военные из КНДР, которых уже привлекла Россия, для проверки, чтобы увидеть их эффективность на конкретных направлениях и определить, для каких задач их будут использовать.

Они – это первые войска, первые, так сказать, птички, которые залетели в российскую армию,

– сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск.

По его словам, военные КНДР будут обустраивать собственный быт, со временем произойдет их накопление. Чем больше будет северокорейских солдат – тем большую территорию или направление смогут охватывать и выполнять больше задач. Поэтому не стоит преуменьшать угрозу.

Он отметил, что северокорейские войска уже вовлечены в боевые действия, независимо от того, напрямую ли они участвуют в контактных боях. Ведь в бою участвуют и непосредственно пехота, штурмовые войска, танковые артиллеристы, а также и силы поддержки, логистики.

Северокорейские войска, в какой бы функции не были, они задействованы для успеха или попытки достичь успеха российских войск в агрессии против Украины,

– подчеркнул Тимочко.

Понятно, добавил он, что Северная Корея решилась на такой шаг, осознавая, что проигрыш России станет также ее поражением и ответственностью.

Насколько серьезная проблема языковой барьер

Глава Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что чем больше будут масштабы войск КНДР, тем меньше станет языковой барьер. Потому что взаимодействие будет происходить на уровне командных центров и не имеет значения, на каком языке своим войскам дальше будут отдавать приказы те же северокорейские командиры.

К тому же, напомнил он, Россия проводила много учений не только с Беларусью, но и с Северной Кореей, Китаем, Ираном и странами ОДКБ, где русский не является основным языком.

Солдаты КНДР как элемент гибридной войны

Тимочко отметил, что Россия сейчас использует информацию о северокорейских солдатах в своей пропаганде, пытаясь раскрутить панические настроения, показать консолидированность и мощь диктаторов. Поэтому Кремль демонстрирует фото, которые подтверждают появление военных КНДР в Москве.

Это все попытки продемонстрировать, что Россия не одна, что санкции для них не страшны и они готовы жертвовать населением ради своих диктаторов,

– сказал военный.

И сейчас, констатировал он, когда две идеологии столкнулись на территории Украины, демократии отстают в скорости принятия решений, в отличие от диктатур.