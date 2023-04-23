Запретят ли мужчинам поступать в университеты: активисты развеяли нарративы пропаганды

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что военнообязанным украинцам, скорее всего, не запретят поступать в вузы. Российские СМИ и анонимные телеграмм-каналы манипулируют этой темой.

Они взяли за основу статью в украинском издании "Фокус" "Студенте, вам повестка. Могут ли в Украине мобилизовать учеников университетов и колледжей". Там действительно говорится, что в обществе продолжаются дискуссии, однако есть детальное объяснение, пишет 24 Канал.

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Что известно о вступлении военнообязанных в вузы

Российские СМИ и анонимные телеграм-каналы распространили новость о том, что вскоре в Украине якобы собираются запретить военнообязанным поступать в университеты "ради выполнения мобилизационного плана",

– объяснили в SPRAVDI.

Журналисты StopFake заметили, что автор вышеупомянутой статьи не написала, что власти Украины серьезно рассматривают подобный вопрос.

Зато в тексте есть комментарии юристов, которые убеждены, что такой сценарий маловероятен. Ведь в таком случае речь идет об ограничении права на образование, гарантированном Конституцией Украины.

Юристы также отмечают, что попытки ограничить военнообязанным право поступать в университеты, вероятно, будет сопровождать вал критики общества и представителей европейского сообщества,

– отметили в StopFake.

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский рассказал в вышеупомянутой статье, что для введения таких изменений нужно внести изменения в Конституцию, а вносить их до завершения действия военного положения запрещено. Если же изменения будут внесены, то Конституционный суд может признать их неконституционными.

"То есть даже если будут изменения в законе об образовании или законе о мобилизации, есть все основания, чтобы Конституционный суд признал эти нормы неконституционными. Плюс вал критики общества, представителей европейского сообщества", – объяснил юрист.

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